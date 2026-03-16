H-6 Lebaran 2026, ASDP Catat Arus Bali–Jawa Meningkat 33,8%

jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Kepolisian dan para pemangku kepentingan melakukan pengaturan operasional untuk mempercepat pergerakan kendaraan dan mengurai antrean menuju Pelabuhan Gilimanuk.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan berbagai langkah percepatan operasional terus dilakukan di lapangan guna menjaga kelancaran arus kendaraan menuju pelabuhan.

"Berbagai langkah percepatan operasional terus kami lakukan bersama stakeholder, mulai dari pengaturan lalu lintas di jalur antrean hingga optimalisasi layanan penyeberangan, agar arus kendaraan tetap bergerak dan antrean dapat segera terurai,” ujar Heru.

Berdasarkan pantauan lapangan pada Senin (16/3), Kepolisian menerapkan pola lalu lintas satu arah (one way) dalam radius sekitar 4,5 kilometer guna mempercepat pergerakan kendaraan menuju pelabuhan.

Selain itu, kendaraan kecil juga dialihkan menuju Buffer Zone Kargo untuk mengurangi kepadatan di jalur utama menuju Pelabuhan Gilimanuk.

Dari sisi operasional penyeberangan, ASDP menerapkan pola operasi sangat padat dengan mengoperasikan 35 unit kapal di lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Selain itu, skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) masih diterapkan di dermaga MB1, MB4, dan LCM, sehingga kapal yang tiba dapat langsung melakukan proses bongkar muatan dan segera kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan kendaraan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah terus mengoptimalkan langkah-langkah operasional untuk mengurai kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk melalui koordinasi intensif antara BPTD Bali, Kepolisian, operator kapal, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah.