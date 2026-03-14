H-7 Lebaran, Aktivitas Pemudik di Pelabuhan Bakauheni Mulai Terasa

jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Peningkatan arus mudik Lebaran 2026 mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni pada H-7 atau Sabtu sore.

General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba di Lampung Selatan Sabtu menjelaskan, seiring mendekati hari raya Idulfitri, tren arus mudik mulai terpantau adanya peningkatan jumlah penumpang kapal.

“Pergerakan penumpang sudah terlihat sejak Jumat kemarin, pada H-8 hingga H-7 jumlah penumpang yang menggunakan kendaraan mencapai 7.917 unit, sedangkan untuk penumpang 36.827 orang,” kata dia.

Menurutnya, meskipun pergerakan arus mudik libur Lebaran 2026 mulai meningkat, namun dirinya memastikan seluruh sistem layanan berjalan dengan baik guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

Menurut dia, bahwa ASDP terus berkoordinasi intens dengan BMKG dalam memantau perkembangan kondisi cuaca dan mengimbau pengguna jasa untuk mengedepankan aspek keselamatan selama perjalanan laut.

Oleh karena itu, seluruh langkah antisipatif telah disiapkan, dan kesiapsiagaan terus dijaga untuk memastikan kelancaran serta keselamatan pengguna jasa selama periode tersebut.

“Kami mengimbau pengguna jasa untuk selalu mencermati informasi cuaca terkini dan mempertimbangkan kembali rencana perjalanan apabila kondisi perairan tidak memungkinkan, demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” ucapnya.

Tidak hanya itu, masyarakat juga diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik dengan memesan tiket sejak jauh hari melalui aplikasi Ferizy.