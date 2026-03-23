JPNN.com - Otomotif - Mobil

H+2 Lebaran, Arus Balik di Tol Cipali Arah Jakarta Naik Signifikan

Senin, 23 Maret 2026 – 12:58 WIB
H+2 Lebaran, Arus Balik di Tol Cipali Arah Jakarta Naik Signifikan - JPNN.COM
Ilustrasi, arus mudik dan balik lebaran. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, CIPALI - Arus balik di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Cirebon yang mengarag ke Jakarta meningkat signifikan pada Senin (23/3) pagi atau H+2 Lebaran 2026.

Dari data Astra Tol Cipali kenaikan volume kendaraan itu mencapai 161,5 persen dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo mengatakan peningkatan di ruas tol tersebut menunjukkan mulai terjadinya arus balik Lebaran.

“Peningkatan volume lalu lintas ke arah Jakarta ini menandakan arus balik sudah mulai terjadi,” kata Ardam dalam keterangannya di Cirebon, Senin.

Berdasarkan periode pukul 00.00 hingga 09.00 WIB, kata dia, tercatat sekitar 13 ribu kendaraan melintasi Cikopo menuju Jakarta.

“Jumlah tersebut meningkat 161,5 persen dibandingkan volume kendaraan pada waktu yang sama sehari sebelumnya,” kata Ardam.

Dia menyampaikan untuk arus kendaraan dari arah Cikopo menuju Cirebon tercatat sekitar 12 ribu unit pada periode yang sama.

Menurut dia, akumulasi kendaraan yang melintas tersebut turun sekitar 36,3 persen dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya.

Arus balik di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Cirebon yang mengarag ke Jakarta meningkat signifikan pada Senin (23/3) pagi atau H+2 Lebaran 2026.

