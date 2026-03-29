H+7 Lebaran, Kakorlantas Pastikan Arus Balik Terkendali

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memantau langsung pergerakan arus balik H+7 Lebaran 2026, khususnya di titik krusial penyeberangan Bakauheni menuju Merak, Sabtu (28/3).

Dalam pantauan tersebut, Irjen Agus mengungkapkan bahwa situasi di Pelabuhan Bakauheni menunjukkan tren yang sangat positif.

Menurutnya, arus kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa terpantau lancar tanpa adanya kendala berarti.

"Tadi pagi saya mendampingi Bapak Kapolri untuk memastikan arus balik, khususnya dari Bakauheni ke Merak. Hasilnya cukup bagus, terkendali, dan tidak ada penumpukan kendaraan," kata Irjen Agus di Rest Area KM 62 Tol Jakarta-Cikampek, Minggu (29/4) dini hari.

Jenderal bintang dua itu juga mengatakan adanya peningkatan volume kendaraan di jalur arteri.

Irjen Agus pun langsung memerintahkan Pejabat Utama (PJU) Korlantas untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan pengelolaan lalu lintas tetap berjalan optimal.

"Arteri memang cukup padat, tetapi sudah kami kelola dengan baik. Saya sudah perintahkan dua PJU untuk mengecek langsung. Kapolda, Kapolres, hingga Kasat Lantas semuanya turun ke jalan arteri, terutama jalur Pantura dan Pantai Selatan (Pansela)," tegasnya.

Eks Kapolda Jateng ini juga menjelaskan bahwa pihaknya masih menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas berupa one way tahap pertama dan kedua presisi di ruas Tol Trans Jawa.