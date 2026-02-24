Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

HA Ditangkap Polisi saat Transaksi Jual Beli Bayi di Palembang

Rabu, 25 Februari 2026 – 02:02 WIB
HA Ditangkap Polisi saat Transaksi Jual Beli Bayi di Palembang - JPNN.COM
Pelaku ditangkap polisi. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - Seorang pelaku perdagangan orang dengan modus jual beli bayi ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya menyebut tersangka HA (31) ditangkap tim Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Sumsel.

Penangkapan berlangsung saat HA hendak melakukan transaksi jual beli bayi di kawasan Sukarami pada Minggu (22/2).

Baca Juga:

Dalam kasus tersebut, seorang bayi perempuan yang baru berusia tiga hari diduga akan diperjualbelikan seharga Rp 52 juta.

Pengungkapan kasus itu berawal dari patroli siber yang mendeteksi adanya penawaran adopsi ilegal melalui media sosial.

"Kasus ini kami tangani dengan pendekatan TPPO. Penyidik tidak hanya memproses pelaku yang tertangkap tangan, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas," kata dia, Selasa (24/2/2026).

Baca Juga:

Polisi menyita barang bukti berupa telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi transaksi, uang sebesar Rp 1 juta, dokumen pernyataan adopsi, serta rekaman kamera pengawas (CCTV).

Bayi korban saat ini berada dalam perlindungan Polda Sumsel dan telah mendapatkan penanganan medis serta pendampingan psikososial.

HA ditangkap polisi di Palembang saat akan transaksi jual beli bayi berusia 3 hari. Begini penjelasan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jual beli bayi  Palembang  Perdagangan Orang  Polda Sumsel  ditangkap polisi 
BERITA JUAL BELI BAYI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp