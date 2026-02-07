Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Travel - Destinasi

HabasyGo Tawarkan Pengalaman Perjalanan Baru, Umrah Plus City Tour di Ethiopia

Sabtu, 07 Februari 2026 – 11:43 WIB
HabasyGo Tawarkan Pengalaman Perjalanan Baru, Umrah Plus City Tour di Ethiopia - JPNN.COM
HabasyGo meluncurkan layanan perjalanan terintegrasi umrah yang dikombinasikan dengan destinasi transit di Ethiopia, “HabasyGo: A New Way to Go”. Foto: Tim HabasyGo

jpnn.com, JAKARTA - HabasyGo meluncurkan layanan perjalanan terintegrasi umrah yang dikombinasikan dengan destinasi transit di Ethiopia, “HabasyGo: A New Way to Go”.

Peluncuran tersebut menandai langkah baru dalam industri travel tanah air, dengan menawarkan pengalaman perjalanan spiritual dan nilai sejarah sepanjang rute.

Melalui pendekatan "A New Way to Go", HabasyGo menghadirkan layanan city tour di Addis Ababa, Ethiopia yang lebih kaya.

Strategi itu diharapkan dapat memberikan sentuhan eksplorasi budaya bagi jamaah umrah Indonesia yang ingin merasakan nuansa berbeda di luar rute arus utama.

Guna memperkuat layanan tersebut, HabasyGo menjalin kolaborasi strategis dengan maskapai internasional Ethiopian Airlines untuk mengembangkan destinasi city tour baru. 

Kerja sama itu menjadi bukti komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan, melalui perencanaan matang, profesionalisme, dan dukungan pengalaman industri.

Chief Executive Officer HabasyGo, Prasetyo Adhi G, menekankan pentingnya eksekusi yang profesional dalam setiap layanan yang ditawarkan. 

“Kami ingin menghadirkan pengalaman perjalanan yang baru, lebih nyaman, dan terukur bagi para konsumen,” kata Prasetyo di Epicentrum Kuningan, Jakarta, baru-baru ini.

HabasyGo meluncurkan layanan perjalanan terintegrasi umrah yang dikombinasikan dengan destinasi transit di Ethiopia.

