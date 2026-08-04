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JPNN.com - Nasional - Hukum

Habib Aboe Apresiasi Polda Kalsel Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Provinsi hingga Internasional

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:45 WIB
Habib Aboe Apresiasi Polda Kalsel Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Provinsi hingga Internasional - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang digelar Polda Kalimantan Selatan. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy menyatakan bahwa narkoba merupakan musuh bersama, dan harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan I Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungau Utara, Balangan, Tabalong, dan Kota Banjarbaru), itu menegaskan bahwa narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang tidak boleh diberikan ruang sedikit pun.

Habib Aboe menyampaikan itu saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang digelar Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

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Dia memberi apresiasi tinggi kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel, atas keberhasilan mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas provinsi hingga internasional, serta memusnahkan barang bukti dalam jumlah besar.

Menurut dia, keberhasilan itu merupakan bukti nyata komitmen Polri dalam melindungi masyarakat, sekaligus mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. 

“Saya selaku mitra kerja, atas nama anggota Komisi III DPR RI, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan rasa bangga saya atas capaian luar biasa yang ditunjukkan oleh jajaran Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan,” kata Habib Aboe.

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Dia menyatakan bahwa pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti itu bukan sekadar rutinitas penegakan hukum. Namun, dia menegaskan hal itu menjadi bukti nyata keseriusan aparat memerangi peredaran gelap narkotika.

“Ditresnarkoba Polda Kalsel telah membuktikan kerja kerasnya dalam membongkar jaringan peredaran gelap narkotika lintas provinsi hingga internasional. Ini adalah capaian yang patut diapresiasi,” ungkap Habib Aboe.

Habib Aboe mengapresiasi Polda Kalsel atas keberhasilan mengungkap jaringan narkotika lintas provinsi hingga internasional, dan memusnahkan barbuk narkoba.

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TAGS   Habib Aboe  narkoba  Kalsel  Habib Aboe Bakar Al Habsy  Komisi Iii Dpr 
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