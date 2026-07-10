Habib Aboe Dukung Kortastipidkor Bongkar Dugaan Korupsi Terkait DMO: Ini Hajat Hidup Rakyat

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan domestic market obligation (DMO).

"Saya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi DMO batu bara secara tuntas," kata Habib Aboe dalam keterangannya, Kamis (9/7).

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas, karena menyangkut kepentingan masyarakat.

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"Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan langsung dengan pasokan listrik. Oleh karena itu, apabila terdapat penyimpangan berakibat pada pemadaman bergilir, tentu harus diusut sampai tuntas,” ungkapnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Kalimantan Selatan itu menegaskan pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa.

Menurut dia, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum makin kuat apabila aparat mampu bekerja secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

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Di sisi lain, dia juga mengingatkan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus berjalan sesuai prinsip due process of law.

Menurut dia, setiap tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan menghormati hak-hak setiap pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.