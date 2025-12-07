Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Habib Jafar Jenguk Onad ke Pusat Rehabilitasi, Ini yang Dibicarakan

Minggu, 07 Desember 2025 – 01:21 WIB
Habib Jafar saat menengok Onadio Leonardo alias Onad ke tempat rehabilitasi. Foto: Instagram/husein_hadar

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Habib Jafar menengok sahabatnya, Onadio Leonardo alias Onad yang tengah menjalani masa rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Pertemuan tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Kemarin, gue jenguk Onad di panti rehabnya. Dan gue diizinkan buat foto dan share karena dinilai akan baik buat Onad untuk motivasi buat dia kembali lagi nanti dengan lebih baik, dan pelajaran buat kita bahwa narkoba tuh jahat," kata Habib Jafar.

Pemilik nama asli Husein Ja'far Al Hadar itu senang melihat perubahan Onad yang telah sebulan lebih menjalani rehabilitasi.

Setelah mengobrol, Habib Jafar menilai mantan vokalis Killing Me Inside itu menunjukkan perkembangan positif, termasuk soal kepedulian terhadap orang lain, seperti korban bencana di Sumatera.

"Dia bukan hanya makin punya empati sekarang, tapi keinginan untuk segera bermanfaat lagi dan lebih besar untuk masyarakat. Kalau obrolan kami podcast, mungkin itu akan jadi podcast terbijak Onad," jelasnya.

Selain itu, Habib Jafar menyebut Onad masih tetap menyenangkan seperti biasa.

Dia juga menyampaikan sebuah pesan yang ingin diungkapkan Onad untuk masyarakat di luar sana.

