Habib Jafar Ungkap Kondisi Onadio Leonardo yang Masih Direhabilitasi

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Habib Jafar mengungkap kondisi sahabatnya, Onadio Leonardo alias Onad yang tengah menjalani masa rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia membagikan foto saat menjenguk Onad di pusat rehabilitasi.

"Kemarin, gue jenguk Onad di panti rehabnya. Dan gue diizinkan buat foto dan share karena dinilai akan baik buat Onad untuk motivasi buat dia kembali lagi nanti dengan lebih baik, dan pelajaran buat kita bahwa narkoba itu jahat," kata Habib Jafar.

Pemilik nama asli Husein Ja'far Al Hadar itu mengatakan bahwa Onad dalam keadaan yang makin membaik.

Dia merasa melihat perubahan Onad yang telah sebulan lebih menjalani rehabilitasi.

Saat mengobrol, Habib Jafar menilai mantan vokalis Killing Me Inside itu menunjukkan perkembangan positif, termasuk soal kepedulian terhadap orang lain, seperti korban bencana di Sumatera.

"Dia bukan hanya makin punya empati sekarang, tapi keinginan untuk segera bermanfaat lagi dan lebih besar untuk masyarakat. Kalau obrolan kami podcast, mungkin itu akan jadi podcast terbijak Onad," bebernya.

Tidak hanya itu, Habib Jafar mengatakan Onad masih tetap menyenangkan seperti biasa.