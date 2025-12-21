Habib Rizal Apresiasi Pengamanan Polres pada Acara Berzikir di Makam Mbah Priok

jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah Hermindo Tobing memimpin langsung apel pengamanan untuk kegiatan Jakarta Utara Berdzikir dan Bersholawat Bersama Majelis Nurul Musthofa dan Gubah Al Haddad Mbah Priok. Acara ini berlangsung pada Sabtu (20/12) di Area Makam Mbah Priok, Jakarta Utara.

Sebanyak 207 personel gabungan yang terdiri dari 170 personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok, 30 personel Kodim 0502/Jakarta Utara, serta 7 personel Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan kegiatan keagamaan berskala besar tersebut. Pengamanan dilakukan sejak pukul 17.00 WIB hingga acara selesai.

Ketua Panitia, Habib Rizal Habsy, menyampaikan apresiasi atas kinerja pengamanan yang diberikan.

Kegiatan yang dihadiri sejumlah ulama, termasuk Dr. Assayid Syeikh Amar Jailani dari Gaza, Palestina, ini diikuti sekitar 400 jemaah. Rangkaian acara berjalan khidmat dengan pembacaan Yasin, tawasul, ratib, salawat, tausiah, serta doa penutup. Acara juga diisi pembacaan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Seluruh rangkaian acara berakhir pada pukul 00.25 WIB dalam kondisi aman dan tertib, tanpa adanya gangguan keamanan. Jemaah membubarkan diri dengan tertib setelah acara selesai. (tan/jpnn)