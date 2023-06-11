Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

Habib Syakur: Pengungkapan 3,37 Ton Ganja Bukti Negara Hadir Lawan Narkoba

Jumat, 10 Juli 2026 – 00:01 WIB
Habib Syakur: Pengungkapan 3,37 Ton Ganja Bukti Negara Hadir Lawan Narkoba - JPNN.COM
Inisiator GNK Habib Syakur mengatakan pengungkapan 3,37 Tlton ganja bukti negara hadir lawan narkoba. Foto dokumentasi GNK

jpnn.com, SURABAYA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi mengapresiasi Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Polda Jawa Timur dalam menggagalkan penyelundupan 3,37 ton ganja asal Thailand senilai sekitar Rp4,5 triliun.

"Pengungkapan kasus narkotika berskala besar tersebut menjadi kado penting bagi bangsa Indonesia dalam momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) dan Hari Bhayangkara ke-80," kata Habib Syakur dalam keterangan resminya, Kamis (9/7).

Menurutnya, keberhasilan operasi gabungan itu membuktikan bahwa sinergi antarlembaga penegak hukum mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat dari ancaman narkoba lintas negara yang semakin terorganisasi.

Baca Juga:

“Keberhasilan ini merupakan kado besar bagi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sekaligus Hari Bhayangkara ke-80. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak pernah berhenti melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak masa depan bangsa,” ujar Habib Syakur.

Dia mengatakan pengungkapan 3,37 ton ganja tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus memperkuat koordinasi dalam menghadapi jaringan narkotika internasional. Sebab, sindikat narkoba terus mengembangkan modus baru untuk menyelundupkan dan mengedarkan barang terlarang.

Habib Syakur juga menyoroti dugaan rencana pengolahan ganja menjadi cairan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, jika modus tersebut benar digunakan, maka hal itu menjadi peringatan serius bahwa sindikat narkotika berupaya menyasar kalangan muda melalui tren yang sedang berkembang.

Baca Juga:

“Perang melawan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan. Edukasi kepada keluarga, sekolah, kampus, komunitas, dan masyarakat harus terus diperkuat agar generasi muda memiliki ketahanan terhadap pengaruh narkoba,” katanya.

Selain mengapresiasi BNN, Bea Cukai, dan Polda Jawa Timur, Habib Syakur juga mendukung langkah BNN dalam menelusuri serta memburu pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan internasional melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum di berbagai negara.

Inisiator GNK Habib Syakur mengatakan pengungkapan 3,37 Tlton ganja bukti negara hadir lawan narkoba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   habib syakur  penyelundupan ganja  BNN  Bea Cukai  Polda Jatim 
BERITA HABIB SYAKUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp