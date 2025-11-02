Habib Usman: Dulu Hampir Kolaps, Kini Adies Kadir Sehat dan Diberkahi Allah SWT

jpnn.com, BOGOR - Suasana khidmat dan haru menyelimuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Majelis Bin Yahya yang diasuh oleh Habib Usman bin Yahya, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/11).

Lebih dari 60 ribu jamaah dari berbagai daerah memadati lokasi acara sejak pagi hingga siang hari untuk mengikuti majelis yang menjadi salah satu kegiatan Maulid terbesar di Jawa Barat.

Acara Maulid akbar ini juga dihadiri sejumlah ulama dan habaib terkemuka, di antaranya Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, Habib Ubaidillah bin Idrus Al Habsyi, Habib Ismet bin Abdullah Al Habsyi, serta para habaib dan tokoh agama lainnya.

Lantunan shalawat menggema tanpa henti, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan cinta kepada Rasulullah SAW.

Di tengah tausiyahnya, setelah menyebut puluhan nama habaib yang hadir, Habib Usman bin Yahya secara khusus menyebut nama Adies Kadir, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yang dikenal sebagai muridnya.

Dengan suara tenang namun penuh makna, Habib Usman mengenang masa ketika Adies Kadir sempat diuji dengan sakit berat dua tahun lalu.

“Hadir juga di tengah saya murid saya, Haji Adies Kadir, yang dua tahun lalu hampir kolaps, hampir lewat. Didoakan di sini, di majelis ini, panjang umur, sehat, sampai hari ini. Dan Allah kasih kesehatan, keberkahan, dan semoga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, doa-doanya, serta Allah lindungi dari orang-orang yang dzalim. Allah selamatkan dan Allah berikan sehat wal afiat,” tutur Habib Usman disambut lantunan shalawat thibbil qulub dari ribuan jamaah.

Momen itu disambut haru oleh para jamaah. Banyak yang mengangkat tangan, mengaminkan doa sang habib untuk muridnya. Sebagian jamaah bahkan meneteskan air mata, mengenang momen dua tahun silam ketika majelis ini bersama-sama mendoakan kesembuhan Adies Kadir.