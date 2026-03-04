Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Habiburokhman Gerindra Akui MBG Ambil dari Dana Pendidikan

Rabu, 04 Maret 2026 – 15:56 WIB
Habiburokhman Gerindra Akui MBG Ambil dari Dana Pendidikan - JPNN.COM
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tidak menampik bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam postur dana pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurut legislator fraksi Gerindra itu, MBG masuk dalam dana pendidikan karena para penerima manfaat berstatus siswa.

"Masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat, yakni karena penerima MBG itu siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan," ujar Habiburokhman melalui layanan pesan, Rabu (4/3).

Baca Juga:

Dia mengatakan tidak ada alokasi penting di dana pendidikan yang dihapus negara ketika membuat anggaran MBG.

"Tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG, yang ada itu menghapus kegiatan-kegiatan tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut," kata Habiburokhman.

Dia meminta semua pihak bisa mendukung dan mengawal pelaksanaan program MBG, karena berguna bagi generasi penerus di Indonesia

Baca Juga:

"MBG itu program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita. Hal ihwal persetujuan anggaran sudah berlalu karena sudah kita sepakati, tinggal sekarang kita awasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan," katanya.

Habiburokhman dalam keterangan persnya juga turut menyinggung pernyataan politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang menantang debat Seskab Teddy Indra Wijaya terkait MBG.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut MBG masuk dalam dana pendidikan, karena penerima manfaat berstatus siswa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  Habiburokhman  Gerindra  Dana pendidikan 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp