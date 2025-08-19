Habiburokhman: Komisi III DPR Tak Ada Agenda Rapat Bahas Perkara BLBI Bank Swasta dengan KPK

Selasa, 19 Agustus 2025 – 21:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya tidak menjadwalkan rapat dengan KPK untuk membahas perkara BLBI yang melibatkan bank.

Keputusan ini diambil dalam rapat internal penentuan jadwal rapat Komisi III DPR bersama para mitra kerja.

Ia mengatakan rapat internal hari ini hanya menyusun jadwal Komisi III DPR RI untuk masa sidang sekarang.

"Kami baru saja selesai rapat internal menyusun jadwal untuk masa sidang ini. Tidak ada jadwal pemanggilan kepada KPK terkait kasus BCA tersebut," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menekankan persoalan bank sangat sensitif.

Sehingga, kata dia, pihaknya harus hati-hati untuk menyatakan sikap.

"Jangan sampai pemberitaan yang tidak pas membuat situasi yang tidak stabil," tegasnya.(ray/jpnn)