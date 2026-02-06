Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Habiburokhman: Pernyataan Tokoh soal Pergantian Kapolri Salah Kaprah

Jumat, 06 Februari 2026 – 17:19 WIB
Habiburokhman: Pernyataan Tokoh soal Pergantian Kapolri Salah Kaprah - JPNN.COM
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons pernyataan sejumlah tokoh oposisi, Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto soal reformasi kepolisian yang baru ada ketika Kapolri diganti.

Dia menilai pernyataan tersebut salah kaprah. Habiburokhman menyebut harusnya usulan yang disampaikan ke Presiden harus berdasar kajian ilmiah.

“Tetapi mereka datang dengan usul terkait personal. Usulan mereka terasa sangat tendensius, subjektif ,dan bersudut pandang yang sangat sempit,” kata dia dalam siaran persnya, Jumat (6/2).

Baca Juga:

Lanjut dia menuturkan bahwa reformasi di bidang apapun tidak bisa disandarkan hanya pada persoalan suka tidak suka yang bersifat personal.

“Terlebih Kapolri Listiyo Sigit Prabowo justru sosok yang selama ini terdepan dalam mempercepat reformasi Polri,” kata dia.

Politikus Gerindra itu menyebutkan data di Komisi III jelas menunjukkan bahwa sejak memimpin 2021, tingkat refresifitas menurun sangat drastis di banding periode-periode sebelumnya.

Baca Juga:

“Polri juga tercatat sebagai institusi mitra komisi III yang paling responsif terhadap pengaduan masyarakat,” sambung dia.

Habiburokhman menegaskan bahwa pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional Presiden yang seharusnya tidak diintervensi oleh tokoh-tokoh oposisi.

Habiburokhman menilai pernyataan tokoh oposisi Abraham Samad soal reformasi Polri dengan harus ganti Kapolri telah salah kaprah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolri  Tokoh oposisi  Habiburokhman  Reformasi Polri 
BERITA KAPOLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp