Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Habis Konsumsi MBG, Puluhan Siswa SMP di Ciamis Dilarikan ke Puskesmas

Senin, 29 September 2025 – 18:39 WIB
Habis Konsumsi MBG, Puluhan Siswa SMP di Ciamis Dilarikan ke Puskesmas - JPNN.COM
Siswa memperlihatkan menu makanan yang dibagikan saat peluncuran makan bergizi gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA FOTO/Arnas Padda

jpnn.com, CIAMIS - Keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi, Senin (29/9).

Kali ini, sebanyak 24 orang pelajar di SMP 4 Pamarican, Kabupaten Ciamis, dilaporkan diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para pelajar itu kemudian dilarikan ke Puskesmas Pamarican dan Banjarsari guna mendapat perawatan.

Baca Juga:

"Yang ditangani di Puskesmas Pamarican 15 orang, di Puskesmas Banjarsari 9," kata Kepala Puskesmas Pamarican Ciamis Teten saat dikonfirmasi.

Ia menuturkan dugaan keracunan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Para siswa mengalami gejala sakit perut, pusing, hingga mual.

"Kejadian pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Gejalanya mules, pusing, mual," ungkap dia.

Baca Juga:

Teten mengatakan saat ini para siswa tersebut tengah mendapatkan penanganan medis.

"Sekarang sudah dapat penanganan secara medis," imbuhnya.

Puluhan siswa SMP 4 Pamarican Ciamis diduga keracunan usai mengonsumsi paket MBG yang diterimanya untuk makan siang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   makan bergizi gratis  mbg  Ciamis  Siswa Smp  keracunan MBG 
BERITA MAKAN BERGIZI GRATIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp