Habis Libas Madura United, Persib Bandung Nyalakan Alarm Bahaya untuk Borneo FC!

Selasa, 02 Desember 2025 – 05:51 WIB

jpnn.com - Persib Bandung menatap laga krusial melawan Borneo FC dengan modal meyakinkan setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (30/11/2025).

Hasil tersebut menjadi suntikan moral penting bagi Maung Bandung yang tengah menghadapi jadwal padat kompetisi.

Modal Besar Hadapi Borneo FC

Gelandang Persib Luciano 'Lucho' Guaycochea tampil sebagai salah satu aktor utama di balik tiga poin penting itu.

Namun, Lucho menegaskan bahwa kemenangan besar ini lahir dari kerja kolektif seluruh pemain.

"Kami sangat senang bisa mendapat tiga poin. Ini kemenangan yang sangat penting dan kami harus bisa melanjutkannya," ucap pemain asal Argentina itu.

Kemenangan melawan Madura United sekaligus menghapus kekecewaan Persib setelah sebelumnya tumbang 2-3 dari Lion City Sailors pada laga AFC Champions League Two.

Jadwal Padat Menanti

Lucho menyebut hasil di Pamekasan menjadi suntikan mental untuk menghadapi jadwal padat yang masih menanti.

"Kami bertanding hampir setiap 3–4 hari. Situasinya tidak mudah, apalagi kami masih bermain di AFC Champions," tambahnya.