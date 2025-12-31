Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Habitat for Humanity Indonesia Ajak Masyarakat Bantu Korban Banjir Sumatra

Rabu, 31 Desember 2025 – 12:18 WIB
Habitat for Humanity Indonesia Ajak Masyarakat Bantu Korban Banjir Sumatra - JPNN.COM
Habitat for Humanity Indonesia mengajak masyarakat untuk membantu korban banjir Sumatera yang terjadi akhir November 2025. Foto dok. Habitat for Humanity

jpnn.com, JAKARTA - Bencana banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang menerjang bagian utara Pulau Sumatra sejak akhir November 2025 telah memicu krisis kemanusiaan.

Hingga saat ini, ribuan warga di kota Sibolga dan kabupaten Tapanuli Tengah masih berjuang di pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan laporan Rapid Assessment Tim Habitat for Humanity Indonesia periode 11–21 Desember 2025, tercatat 633 unit rumah rusak, di mana 311 unit di antaranya mengalami kerusakan berat.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pihaknya menggalang donasi masyarakat untuk membantu korban bencana tersebut.

"Kondisi ini memaksa warga kehilangan perlindungan dasar dan akses terhadap sanitasi yang layak," kata Program Director Habitat for Humanity Indonesia, Arwin Soelaksono, Rabu (31/12).

Laporan terbaru Joint Needs Assessment (JNA) 2025 mengungkapkan fakta memilukan.

Baca Juga:

Lebih dari 57% total rumah terdampak dinyatakan sudah tidak aman secara struktural untuk ditinggali.

Saat ini, diperkirakan 7.276 jiwa mengungsi, dengan titik terparah berada di wilayah Sibolga Selatan dan Sibolga Utara.

Habitat for Humanity Indonesia mengajak masyarakat untuk membantu korban banjir Sumatera yang terjadi akhir November 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Habitat for Humanity  Korban Banjir  Komunitas  pengungsian 
BERITA HABITAT FOR HUMANITY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp