Hadapi Ancaman El Nino, BULOG Pastikan Stok Beras Nasional Aman untuk 11 Bulan ke Depan

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Dengan dukungan pemerintah, kondisi stok beras nasional saat ini berada pada level yang sangat kuat dan terkendali, sehingga mampu menjadi fondasi utama dalam menghadapi tekanan iklim dan dinamika global.

Di tengah potensi kemarau panjang akibat El Nino, ketersediaan beras nasional saat ini berada dalam kondisi terjaga.

Cadangan beras tercatat sekitar 4,6 juta ton dan diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.

Penguatan stok ini didukung oleh penyerapan hasil panen petani dalam negeri serta pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BULOG yang terus memastikan pasokan tetap tersedia merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya menegaskan meskipun berbagai ancaman El Nino nyata, kondisi stok beras nasional tetap berada dalam posisi aman.

“Kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk sebelas bulan ke depan. El Nino diperkirakan enam bulan, jadi insyaallah pangan kita aman,” ujar Ahmad Rizal.