Hadapi Banyak Kendala, PSI Terus Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Tapanuli Utara

Senin, 01 Desember 2025 – 20:44 WIB
Ketua DPD PSI Tapanuli Utara Aswin Lumbantobing menjelaskan pihaknya terus mengintensifkan distribusi bantuan untuk warga terdampak banjir bandang. Foto: dok sumber

jpnn.com, TAPANULI UTARA - Ketua DPD PSI Tapanuli Utara Aswin Lumbantobing menjelaskan pihaknya terus mengintensifkan distribusi bantuan untuk warga terdampak banjir bandang.

Sejumlah kebutuhan dasar telah didistribusikan sejak posko bantuan beroperasi.

“Yang sudah di distribusikan itu sembako, minyak kendaraan atau BBM, selimut, pakaian, genset, sayuran dan buah buahan,” ujar Aswin saat dihubungi, Senin (1/12).

Meski upaya distribusi dilakukan secara menyeluruh, Aswin mengakui, kondisi di lapangan tidak sepenuhnya mudah. Sejumlah akses masih terputus akibat dampak bencana.

“Kendala pendistribusian di lapangan masih ada jalan putus, longsor dan cuaca hujan. Namun untuk hari ini, distribusi sudah berjalan dengan baik,” katanya.

Menurut Aswin, kebutuhan pangan untuk para korban bencana saat ini telah tercukupi. Namun, pendistribusian bantuan tetap dilanjutkan untuk memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan suplai yang merata.

“Sejauh ini, untuk kebutuhan pangan korban bencana sudah cukup saat ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, pembagian bantuan kembali dilakukan pada hari ini oleh para relawan PSI, mencakup berbagai kebutuhan dasar warga.

