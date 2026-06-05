Hadapi Efisiensi Anggaran 50%, Herman Deru Perkuat Sinergi Fiskal

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel Babel) sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumsel, Retno Sri Sulistyani, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Kamis (4/6).

Retno menjelaskan kunjungan tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan dirinya sebagai pejabat baru di Sumsel bersama Agus Sudarmadi.

Selain itu, audiensi bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel guna mengoptimalkan penerimaan negara serta pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Herman Deru menyambut baik kehadiran para pimpinan Kemenkeu di Bumi Sriwijaya.

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Dia menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama di tengah kondisi fiskal yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.

“Kondisi finansial negara cukup sulit. Setiap kepala daerah memiliki janji kampanye yang legal dan telah dituangkan dalam RPJMD. Namun, di sisi lain kita juga menghadapi efisiensi anggaran sekitar 50 persen. Karena itu, kondisi ini harus disikapi secara baik dan bijaksana,” ujar Herman Deru.

Menurutnya sinergi antara Pemprov Sumsel dengan Ditjen Pajak, Bea Cukai, Ditjen Kekayaan Negara, dan Perbendaharaan sangat penting untuk memperkuat pengelolaan aset, meningkatkan penerimaan daerah, serta mendukung pelaksanaan program-program prioritas pembangunan.

Dia menegaskan, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi demi mendukung kemajuan pembangunan di Sumatera Selatan. (jpnn)