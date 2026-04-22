Hadapi El Nino 2026, Kemenhut dan BMKG Siap Perkuat Strategi Cegah Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menjalin kerja sama guna memperkuat pencegahan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Kolaborasi itu diperkuat dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan di Kantor BMKG, Jakarta pada Rabu (22/4).

Menhut Raja Antoni mengatakan tahun ini menjadi tahun latihan untuk mengantisipasi meningkatnya angka karhutla.

Berdasarkan data BMKG, kata dia, El Nino 2026 berpotensi muncul lebih cepat pada semester kedua tahun ini, yakni Juni-Juli, dengan intensitas lemah hingga moderat yang menyebabkan musim kemarau diprediksi datang lebih awal dan kering.

“Saya sering sampaikan ini adalah tahun kami latihan belajar untuk mengantisipasi apa yang akan kita hadapi. Untuk tahun ini, sudah disampaikan bahwa kemarau akan datang lebih cepat dari tahun lalu, dan akan berakhir lebih lambat," Menhut Raja Juli seusai penandatanganan MoU.

"Kemudian El Nino lemah sampai moderat artinya dibandingkan tahun lalu, kemungkinan terjadinya karhutla tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu,” sambungnya.

Sekjen PSI itu mengatakan Indonesia merupakan bangsa pembelajar. Itu dibuktikan dengan terus menurunnya angka karhutla.

Dari sekitar 2,6 juta hektare pada 2015, luas karhutla turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, 1,1 juta hektare pada 2023, hingga sekitar 350 ribu hektare pada tahun lalu.