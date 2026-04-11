Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hadapi El Nino Godzilla, Kementerian PU Siapkan 400 Pompa Air Dukung Pertanian saat Kemarau

Sabtu, 11 April 2026 – 20:20 WIB
Hadapi El Nino Godzilla, Kementerian PU Siapkan 400 Pompa Air Dukung Pertanian saat Kemarau - JPNN.COM
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026). ANTARA/Harianto

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan sekitar 400 unit pompa air untuk mendukung pompanisasi pertanian menghadapi potensi musim kemarau akibat fenomena El Nino Godzilla.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan jumlah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus ditambah sesuai kebutuhan di lapangan agar distribusi air bagi sawah dapat berjalan optimal selama periode kemarau berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

"Banyak, kemarin pompa (yang disiapkan) 400 unit ya, tapi kita akan tambah terus. Jadi, sementara waktu 400 unit, tetapi kita akan tambah terus," kata Dody dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Dody menegaskan penyediaan pompa dilakukan dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Kementerian Pertanian guna menghindari tumpang tindih program, sehingga intervensi pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di setiap daerah utamanya sentra produksi padi.

"Karena Kementerian Pertanian juga menyiapkan barang yang sama. Jadi, kita juga enggak mau overlapping," ujarnya.

Menurut dia, pembagian peran antar kementerian menjadi kunci agar masing-masing dapat fokus pada wilayah kerja yang berbeda tanpa terjadi duplikasi program dalam penyediaan sarana pompanisasi pertanian.

"Kami koordinasi terus, mana yang Kementerian Pertanian kerjakan, kami enggak akan kerjakan di situ. Kalau kami kerjakan di situ, Kementerian Pertanian enggak akan kerjakan di situ," jelas Dody.

Selain penyediaan pompa air, ia juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier guna memastikan air yang dialirkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh lahan pertanian yang membutuhkan.

Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan sekitar 400 unit pompa air untuk mendukung pompanisasi pertanian menghadapi potensi musim kemarau akibat Godzilla El Nino.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Musim Kemarau  El Nino  fenomena Godzilla El Nino  kementerian PU  El Nino Godzilla 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp