Hadapi Kemarau Panjang, Kapolri Jenderal Listyo Tambah Peralatan Pemadaman Karhutla di Riau

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kesiapan personel Polri dan peralatan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau menjelang puncak musim kemarau.

Kapolri Jenderal Listyo menyampaikan itu seusai mengecek langsung kesiapan peralatan penanggulangan karhutla di lapangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (8/7).

Berbagai peralatan pemadam karhutla dipamerkan oleh unsur Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, serta sejumlah perusahaan seperti PT RAPP, PTPN, dan PT Arara Abadi-APP Group.

Jenderal bintang empat itu mengatakan seluruh pemangku kepentingan telah menunjukkan kesiapan dan sinergi dalam mengantisipasi potensi karhutla di Riau.

“Saya lihat seluruh stakeholder yang ada bersatu menghadapi potensi karhutla. Ini menjadi modal penting untuk menghadapi musim kemarau tahun ini,” kata Jenderal Listyo.

Berdasarkan data BPBD Riau, luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga awal Juli 2026 mencapai sekitar 15.318 hektare.

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Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat Riau diperkirakan kembali menghadapi musim kemarau panjang pada periode Juli hingga September akibat fenomena El Nino.

Kapolri mengingatkan Satgas Karhutla agar meningkatkan kesiapsiagaan, baik dari sisi personel maupun sarana pendukung.