JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hadapi Ketidakpastian Global, Menko Pangan Zulhas Pastikan Cadangan Pangan Nasional Aman

Rabu, 04 Maret 2026 – 19:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pangan nasional berada dalam posisi aman dan harga terkendali menjelang Idulfitri.

Hal ini disampaikannya seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (4/3).

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memastikan stok pangan nasional dalam keadaan aman menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Zukilfli melaporkan kondisi terkini stok pangan di tengah ketidakpastian global.

"Kalau pangan tersedia," ujar Zulkifli.

Zulkifli menyebut Indonesia masih melakukan impor untuk beberapa komoditas seperti kedelai dan gandum. Namun menurutnya, kondisi eskalasi di Timur Tengah belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap sektor pangan, terutama dari sisi harga.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Presiden berpesan agar harga pangan tetap dalam kondisi stabil, terutama menjelang Lebaran 2026.

"Pangan tersedia, harga terjangkau dan tidak boleh naik," katanya.

