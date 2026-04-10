Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hadapi Libur Panjang di Vietnam, Vietjet Tambah 500 Penerbangan

Jumat, 10 April 2026 – 09:30 WIB
Ilustrasi pesawat maskapai penerbangan Vietjet. Foto: Tim Vietjet.

jpnn.com - JAKARTA - Vietjet menambah 500 penerbangan untuk menghadapi periode libur panjang di Vietnam.

Vietjet dijadwalkan mengoperasikan hampir 3.800 penerbangan di seluruh jaringan domestik Vietnam ,ulai 25 April hingga 5 Mei 2026,

Angka ini mencakup penambahan sekitar 500 penerbangan, meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Langkah yang dilakukan maskapai penerbangan asal Vietnam ini untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama musim puncak pertengahan tahun.

"Bagi wisatawan Indonesia, promo ini menjadi peluang tepat untuk menjelajahi Vietnam dan destinasi lainnya di kawasan Asia Pasifik dalam suasana yang kaya budaya dan penuh aktivitas," begitu keterangan tertulis Vietjet, dikutip pada Jumat (10/4). 

Seiring dengan penambahan frekuensi penerbangan, Vietjet juga menyediakan hingga 832.000 kursi bagi para pelancong. 

Kapasitas ini tumbuh 18 persen secara tahunan, dengan total peningkatan sebanyak 130.000 kursi yang tersedia selama masa libur tersebut.

Ekspansi besar-besaran ini dilakukan untuk mendukung rangkaian hari libur besar di Vietnam. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   VietJet  Vietnam  Libur Panjang  penerbangan 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp