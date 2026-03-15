JPNN.com - Ramadan - Seputar Mudik

Hadapi Lonjakan Kendaraan saat Mudik, Satlantas Pekanbaru Siapkan 4 Posko Layanan

Minggu, 15 Maret 2026 – 04:09 WIB
Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio saat melakukan pengaturan lalu lintas. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Satlantas Polresta Pekanbaru menyiapkan empat pos pengamanan (Pospam) di sejumlah titik strategis di Kota Pekanbaru, guna menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang musim mudik.

Empat pos tersebut ditempatkan di kawasan MTQ, Garuda Sakti, Ramayana STC Sudirman, dan Living World (LW).

Pos pengamanan ini disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi lonjakan arus kendaraan selama periode mudik.

Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Bagus Wicaksana, mengatakan saat ini sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama di Pekanbaru.

“Sudah ada peningkatan kendaraan sekitar 20 persen. Lonjakan ini biasanya mulai terlihat dari pukul 10.00 hingga 13.00 WIB, kemudian kembali meningkat pada pukul 13.00 sampai 16.00 WIB yang menjadi jam padat,” kata Satrio Sabtu (14/3).

Selain mendirikan pos pengamanan, pihak kepolisian juga melakukan penertiban parkir liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan di beberapa titik.

“Kami juga menertibkan parkir liar di sisi kiri jalan pada beberapa lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan,” jelasnya.

Sejumlah titik yang diperkirakan menjadi pusat kepadatan kendaraan antara lain di kawasan STC Ramayana Jalan Sudirman, Ciputra Seraya di Jalan Riau, seputaran Garuda Sakti, serta kawasan Tobek Godang Panam.

TAGS   Ramadan  Mudik Lebaran  musim mudik  Satlantas Pekanbaru  pospam 
