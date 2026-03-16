JPNN.com - Ramadan - Seputar Mudik

Hadapi Lonjakan Mudik, Patra Logistik Perkuat Pengawasan Distribusi Energi

Senin, 16 Maret 2026 – 14:32 WIB
Patra Logistik menyiagakan armada dan memperkuat pengawasan untuk menjaga distribusi energi jelang Idulfitri 2026. Foto: dok. Patra Logistik

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang arus mudik Idulfitri 2026, PT Patra Logistik memastikan distribusi energi tetap berjalan optimal dengan meningkatkan pengawasan operasional di wilayah Jawa Bagian Tengah.

Upaya tersebut dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga guna menjaga kelancaran pasokan selama Ramadan hingga Lebaran.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memaksimalkan fungsi pusat kendali monitoring Road Traffic Control (RTC), yang digunakan untuk memantau aktivitas distribusi energi secara real time.

Sistem ini menjadi bagian dari pengawasan terintegrasi terhadap pergerakan armada mobil tangki yang menyalurkan bahan bakar ke berbagai wilayah.

Direktur Utama PT Patra Logistik Yock Yorlando, mengatakan kesiapan armada menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas distribusi energi selama periode mudik.

Untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, perusahaan menyiapkan sekitar 500 mobil tangki yang didukung sekitar 1.900 awak mobil tangki.

Jumlah armada serupa juga disiapkan di wilayah Jawa Timur untuk melayani kebutuhan distribusi energi.

Selain itu, perusahaan menyiapkan tambahan sekitar 50 mobil tangki guna mengantisipasi potensi lonjakan permintaan selama masa mudik Lebaran.

TAGS   mudik  patra logistik  distribusi energi  Ramadan 
