Hadapi Persib, Persija Siapkan Dua Hal Penting Ini

Selasa, 05 Mei 2026 – 11:30 WIB
Skuad Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Persija Jakarta mulai mengalihkan fokus ke duel panas kontra Persib Bandung, yang kerap disebut sebagai salah satu derbi terbesar di Indonesia.

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan timnya membutuhkan kombinasi mental kuat dan strategi matang untuk menghadapi rival abadi tersebut.

Persija akan menjamu Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 Mei mendatang.

Kedua tim sama-sama mengantongi modal bagus setelah meraih kemenangan pada laga sebelumnya.

Persija menang 2-0 atas Persijap Jepara, sementara Persib menundukkan PSIM Yogyakarta 1-0.

Souza menyadari laga melawan Persib bukan pertandingan biasa. Menurutnya, tensi tinggi dan kualitas dua tim membuat duel ini selalu sulit diprediksi. Namun, dia memastikan Macan Kemayoran akan datang dengan persiapan maksimal.

"Ini pertandingan yang berbeda, mungkin salah satu derbi terbesar di Indonesia. Dua tim kuat, dan kami siap menghadapi siapa pun," ujar Souza. 

Dia menambahkan waktu beberapa hari ke depan akan dimaksimalkan untuk pemulihan pemain sekaligus mematangkan taktik menghadapi Persib.

Persija  Persib  Persija vs Persib  Persija Jakarta  Super League 
