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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Hadapi Perubahan Iklim Global, Lautan Luas Perkuat Energi Bersih dan Ekonomi Sirkular

Senin, 08 Juni 2026 – 15:21 WIB
Hadapi Perubahan Iklim Global, Lautan Luas Perkuat Energi Bersih dan Ekonomi Sirkular - JPNN.COM
PT Liku Telaga turut mengadopsi sistem energi surya untuk menekan emisi gas rumah kaca di lingkungan pabrik. Foto dokumentasi LTLS

jpnn.com, JAKARTA - Tantangan perubahan iklim global mendorong dunia usaha untuk mengambil peran lebih besar dalam menekan emisi, meningkatkan efisiensi energi, dan menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

Merespons kondisi tersebut, PT Lautan Luas Tbk (IDX: LTLS) terus memperkuat implementasi energi bersih dan ekonomi sirkular di berbagai lini operasional perusahaan.

Komitmen itu ditegaskan Lautan Luas bertepatan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni.

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Bagi perusahaan, keberlanjutan tidak hanya menjadi agenda jangka pendek, tetapi bagian dari strategi pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang.

Head of Investor Relations, Corporate Communications & ESG PT Lautan Luas Tbk, Eurike Hadijaya mengatakan perusahaan terus mendorong operasional yang lebih rendah karbon melalui berbagai inisiatif energi bersih di sejumlah anak usaha.

“Di tengah tantangan perubahan iklim global, Lautan Luas terus mendorong implementasi operasional yang lebih rendah karbon melalui berbagai inisiatif energi bersih di sejumlah anak usaha. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung efisiensi energi sekaligus mengurangi emisi secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Eurike, Senin (8/6).

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PT Lautan Luas Tbk (LTLS) secara aktif memasang panel surya di pabrik dan gudangnya di Indonesia.

Langkah itu menekan emisi karbon dan membantu transisi ke energi bersih. 

Hadapi perubahan iklim global, PT Lautan Luas Tbk memperkuat energi bersih dan ekonomi sirkular

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TAGS   Lautan Luas  Perubahan iklim  Energi bersih  ekonomi sirkular 
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