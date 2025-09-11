Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Hadapi Sidang Putusan Hari Ini, Fariz RM Bilang Begini

Kamis, 11 September 2025 – 18:32 WIB
Hadapi Sidang Putusan Hari Ini, Fariz RM Bilang Begini - JPNN.COM
Musikus Fariz RM. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Fariz RM menjalani sidang putusan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (11/9).

Sedianya, sidang putusan tersebut digelar pada Kamis (4/9) lalu. Akan tetapi, ditunda. Menjelang persidangannya, Fariz RM mengungkapkan kondisinya saat ini.

"Baik (kabarnya)," ujar Fariz RM di PN Jakarta Selatan, Kamis.

Baca Juga:

Pria 66 tahun itu tak menampik merasa lelah menjalani rangkaian persidangan yang berjalan cukup lama.

Akan tetapi, dia merasa lega karena hari ini merupakan sidang putusan.

"Capek sidangnya iya, ya alhamdulilah selesai sidang terakhir aku senang banget," ucap Fariz RM.

Baca Juga:

Ditanyai soal harapannya terkait persidangannya, dia hanya mengharapkan yang terbaik dalam putusannya nanti.

Sebelumnya, Fariz RM dijadwalkan hadir secara online dalam persidangan pada Kamis (4/9). Sementara tim kuasa hukum, beserta majelis hakim, dan jaksa penuntut umum (JPU) tetap hadir di pengadilan.

Musisi Fariz RM akan menjalani sidang putusan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (11/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fariz Rm  Fariz RM Ditangkap lagi  sidang fariz rm  narkoba 
BERITA FARIZ RM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp