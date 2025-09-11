Hadapi Sidang Putusan Hari Ini, Fariz RM Bilang Begini

Kamis, 11 September 2025 – 18:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Fariz RM menjalani sidang putusan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (11/9).

Sedianya, sidang putusan tersebut digelar pada Kamis (4/9) lalu. Akan tetapi, ditunda. Menjelang persidangannya, Fariz RM mengungkapkan kondisinya saat ini.

"Baik (kabarnya)," ujar Fariz RM di PN Jakarta Selatan, Kamis.

Pria 66 tahun itu tak menampik merasa lelah menjalani rangkaian persidangan yang berjalan cukup lama.

Akan tetapi, dia merasa lega karena hari ini merupakan sidang putusan.

"Capek sidangnya iya, ya alhamdulilah selesai sidang terakhir aku senang banget," ucap Fariz RM.

Ditanyai soal harapannya terkait persidangannya, dia hanya mengharapkan yang terbaik dalam putusannya nanti.

Sebelumnya, Fariz RM dijadwalkan hadir secara online dalam persidangan pada Kamis (4/9). Sementara tim kuasa hukum, beserta majelis hakim, dan jaksa penuntut umum (JPU) tetap hadir di pengadilan.