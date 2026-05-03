Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Hadapi Sidang Vonis, Hari Karyuliarto Pakai Jaket Timnas Desain Anak Prabowo

Selasa, 05 Mei 2026 – 00:27 WIB
Hadapi Sidang Vonis, Hari Karyuliarto Pakai Jaket Timnas Desain Anak Prabowo - JPNN.COM
Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014, Hari Karyuliarto di Pengadilan Tipikor. Foto: dok PH

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan akhir berupa 4 tahun 6 bulan penjara kepada Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014, Hari Karyuliarto, Senin (4/5).

Hari dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) yang merugikan keuangan negara sebesar US$113,8 juta.

Dalam amar putusannya, hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi terkait pengadaan gas alam cair tersebut.

Baca Juga:

Namun, usai persidangan, Hari Karyuliarto secara terbuka meluapkan kekecewaannya dan menuding adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang dijalaninya.

Gunakan Jaket Timnas Olimpiade demi Perhatian Presiden

Pemandangan mencolok terlihat selama sidang berlangsung. Hari tampak memakai jaket Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 hasil rancangan Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga:

Dia mengaku hal tersebut dilakukan sebagai upaya menarik perhatian kepala negara.

"Memang sengaja saya pakai jaket timnas ini, agar dapat perhatian Presiden Prabowo pada kasus saya ini," ujar Hari saat dikonfirmasi mengenai pilihan busananya.

Hari Karyuliarto secara terbuka meluapkan kekecewaannya dan menuding adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang dijalaninya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hari Karyuliarto  vonis Hari Karyuliarto  kasus LNG  Prabowo Subianto  Didit Prabowo 
BERITA HARI KARYULIARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp