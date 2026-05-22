Hadapi Tantangan Global, Presiden Prabowo Serap Pengalaman Eks Pejabat Ekonomi Era SBY

Jumat, 22 Mei 2026 – 18:39 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026). (ANTARA/Fathur Rochman)

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah mantan menteri dan mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Pertemuan ini berfokus pada diskusi dan transfer pengalaman dalam menanggulangi dampak krisis finansial global 2008 bagi ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. Selain Airlangga, Menteri Purbaya Yudhi Sadewa juga turut mendampingi.

"Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya, tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau gubernur Bank Indonesia," kata Airlangga.

Tokoh yang hadir antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2005-2009 Paskah Suzetta, dan mantan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas periode 2010-2014 Lukita Dinarsyah Tuwo.

Menurut Airlangga, para tokoh tersebut membagikan pengalaman menghadapi krisis ekonomi pada periode 2004-2014.

"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," kata dia.

Salah satu pembahasan terkait inflasi yang sempat mencapai sekitar 17 persen serta gejolak nilai tukar akibat kenaikan harga minyak dunia pada 2005.

Prabowo Subianto  pejabat ekonomi era SBY  krisis 2008 
