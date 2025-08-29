Haddad Alwi Hingga Superman Is Dead, Ini Daftar Penampil Synchronize Fest 2025

Jumat, 29 Agustus 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2025 akhirnya mengumumkan daftar musisi penampil yang siap beraksi di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 3, 4, dan 5 Oktober 2025.

Mengusung tema #SalingSilang, Synchronize Fest tahun ini akan membawa penonton untuk menikmati keragaman musik Indonesia dari berbagai generasi dan genre melalui ratusan lineup yang diumumkan.

Perayaan Saling-Silang di Synchronize Fest 2025 terwujud begitu nyata, salah satunya melalui hadirnya banyak program konsep pertunjukan spesial yang justru diinisiasi oleh teman-teman musisi.

Beberapa nama penampil spesial yang dipastikan tampil, di antaranya: A Tribute To Gusti Irwan Wibowo (Adjisdoaibu, Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Bunga Nafisa, Danilla, GJLS, Hindia, Iga Massardi, Jebung, Kunto Aji, Morad, Nehru Rindra, Pamungkas, Sal Priadi) Music by Konco Kongkow; Jakarta Movin & RAPOT Present Putar Kembali: Ost. Film Indonesia; OTW bONAR FEST (Abim, Areyoustilllife, Ayub Jonn, Laze, & Shotgundre With Ardy Minaj, Fury+, Isseysan, Pierre Lynx, Quest*, Riski Inrahim, Southbe, Tsabat, Vander).

Selanjutnya ada penampilan kolaborasi dua ikon musik religi Haddad Alwi dan Opick, serta ratusan nama lainnya.

Tidak lupa penampilan pertunjukan mahakarya legenda musik Indonesia yang akan tampil pertama kali di festival, GURUH GIPSY (Guruh Sukarno Putra, Keenan Nasution, Abadi Soesman, Bubi Sutomo, Andy /Rif, Irang Arkad, Karisk, Daryl Nasution, Biko Nasution, Kompiang Raka, Gamelan Saraswati, Harry Murti).

Pertunjukan eksentrik dari gerombolan Jatiwangi siap memboyong warga penggerak karya musik dan seni genteng dengan tajuk Jatiwangi Art Factory.

Daftar berikutnya yakni Superman Is Dead: 30 Tahun, Pee Wee Gaskins, Teenage Death Star: Thunder Boarding School, The Adams & Hornstar Big Band, The City Crypts (Denisa, Pelteras, Morgensoll), The Panturas, The Trees And The Wild, Tipe-X, WALI, White Chorus, Wijaya 8, dan lainnya.