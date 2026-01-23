Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Hadir di WEF Davos, Prabowo Sebut Jumlah Penerima MBG Bakal Melampaui Konsumen McD

Jumat, 23 Januari 2026 – 12:41 WIB
Hadir di WEF Davos, Prabowo Sebut Jumlah Penerima MBG Bakal Melampaui Konsumen McD - JPNN.COM
Prabowo saat memberikan pidato khusus (special address) dalam Annual Meeting Davos, WEF 2026, di Kota Davos, Swiss, Kamis. Foto: Antara

jpnn.com, DAVOS - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) bakal melampaui jumlah makanan yang diproduksi oleh salah satu fast-food chain terbesar dunia, McDonald's (McD).

Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato dalam acara Annual Meeting Davos, World Economic Forum (WEF) 2026.

Di hadapan para pemimpin negara, ekonom-ekonom dunia, akademisi dan praktisi, Presiden Prabowo menjelaskan Pemerintah Indonesia saat ini berinvestasi pada MBG dan program-program pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Baca Juga:

Menurut Presiden, Indonesia mampu menjadi negara maju jika rakyatnya makmur dan sejahtera.

"Pada 6 Januari 2025, kami memulai (MBG) dengan 190 dapur yang melayani 570.000 orang per hari, 570.000 porsi makanan per hari. Hari ini, dalam waktu satu tahun, jumlah dapur telah mencapai 21.102 unit, dan melayani (MBG, red) seluruh negeri,” ungkap Prabowo saat memberikan pidato khusus (special address) dalam Annual Meeting Davos, WEF 2026, di Kota Davos, Swiss, Kamis.

Dia melanjutkan hingga Rabu (21/1) MBG telah memproduksi 59,8 juta porsi makanan untuk 58,9 juta anak-anak, ibu hamil dan menyusui, dan orang lanjut usia (lansia) yang hidup sendiri. 

Baca Juga:

“Mereka menerima makanan ini setiap hari. Untuk memberi gambaran, dalam waktu sekitar sebulan lagi, kami akan melampaui McDonald's (dengan) 68 juta porsi per hari,” ungkap Prabowo.

Presiden kemudian menjelaskan McDonald's mulai beroperasi dengan membangun restoran cepat saji pertamanya pada tahun 1940-an. 

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) bakal melampaui jumlah makanan yang diproduksi McD

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DAVOS  WEF Davos 2026  Prabowo  MBG  MCD 
BERITA DAVOS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp