Hadiah Juara Piala Presiden 2026 Ditambah Jadi Rp 6 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Piala Presiden Elite 2026 dipastikan akan dimulai pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Laga pembuka mempertemukan antara Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

"Piala Presiden akan dimulai tanggal 25 Juli ya, di Bandung antara Persib melawan Arema," kata Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden, Maruarar Sirait di Bandung, Rabu (15/7/2026).

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Ara menyebut tim dari Singapura yakni Tampines Rovers dan tim dari Brunei Darussalam, DPMM FC akan turut berlaga di Bandung.

Sementara di Surabaya, tim yang akan berlaga yaitu Persebaya Surabaya, PSMS Medan, Persija Jakarta, dan tim asal Thailand yakni Port FC.

"Di Bandung ada Persib, ada Arema, ada dari Singapura, ada satu lagi dari Brunei. Di Surabaya ada Persebaya, PSMS Medan, sama Persija, sama Port dari Thailand," ungkapnya.

Ara juga memastikan hadiah bagi juara Piala Presiden Elite 2026 akan ditambah dari yang semula Rp 5,5 miliar menjadi Rp 6 miliar.

"Hadiahnya kami naikin dari Rp 5,5 miliar juara satu, jadi Rp 6 miliar," pungkasnya.