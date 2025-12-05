Hadiah Ratusan Juta Rupiah, Suzuki Tantang Pemilik Jimny Pamer Modifikasi Terbaik

Jumat, 05 Desember 2025 – 20:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Indonesia kembali memanaskan dunia modifikasi tanah air lewat Jimny Custom Contest, kompetisi adu kreasi yang digelar sejak 1 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Bukan sekadar lomba biasa, kontes langsung diburu para pemilik Jimny dari berbagai generasi—mulai dari LJ80 yang ikonik, Sierra, Katana, Caribean, hingga Jimny 5-door terbaru.

Deputy of Sales & Marketing Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales Dony Ismi Saputra, menyebut kontes sebagai “panggung bergengsi” bagi para pemilik Jimny.

“Kompetisi ini menawarkan kesempatan emas bagi peserta untuk mendemonstrasikan sentuhan personal kendaraan mereka di hadapan publik dan juri profesional,” kata Dony melalui keterangannya, Jumat (5/12).

Empat Kategori, Bebas Berkreasi

Suzuki membuka empat kategori yang bisa dipilih para peserta, masing-masing menawarkan karakter modifikasi yang berbeda:

Mulai dari Offroad/Adventure Style, Innovation & Extreme Modification, Street & Stylish Looks, dan Restomod/Classic Style.

Dengan ragam kategori tersebut, Suzuki memastikan kompetisi tetap inklusif—baik untuk pencinta off-road yang hobi "menggemburkan tanah", para builder ekstrem yang suka over-the-top, hingga penyuka gaya rapi dan klasik.