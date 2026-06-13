Hadianto Rasyid Mundur dari Partai Hanura

Sabtu, 13 Juni 2026 – 22:15 WIB

jpnn.com - PALU - Wali Kota Palu Hadianto Rasyid yang juga menjabat Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tengah mengajukan pengunduran diri dari partai tersebut.

Hadiyanto telah mengajukan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Hanura.

Informasi itu dibenarkan oleh DPD Partai Hanura Sulawesi Tengah.

“Benar, Pak Hadianto Rasyid telah mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Hanura,” kata Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sulawesu Tengah Frits Sem A. Kandori saat dikonfirmasi di Palu, Sabtu (13/6).

“Surat tersebut ditujukan langsung kepada DPP Hanura sekitar tanggal 3 atau 4 Juni 2026,” tambahnya.

Frits mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak dipicu persoalan internal partai.

Menurut dia, hubungan antar-pengurus dan kader Hanura di Sulawesi Tengah tetap berjalan baik.

“Tidak ada masalah di internal partai. Kami baik-baik saja dan hubungan sesama anggota sangat harmonis,” ungkapnya.