Hadir dengan Logo Baru, REMEMBER FEST Bidik 50 Ribu Pengunjung

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik REMEMBER FEST meluncurkan logo sebagai identitas acara yang akan digelar di Open Space dan Gambir EXPO Kemayoran, Jakarta.

Peluncuran logo tersebut dilakukan pada Rabu (24/6) sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan festival yang turut menyambut momentum menuju 500 tahun Kota Jakarta pada 2027.

Promotor REMEMBER FEST Clement Winarko, mengatakan festival ini hadir dengan konsep yang menggabungkan hiburan musik, promosi pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif.

Menurutnya, meski REMEMBER FEST merupakan nama baru, tim penyelenggara memiliki pengalaman panjang dalam mengelola berbagai festival musik berskala besar di Indonesia.

"Festival musik ini mungkin terdengar baru, tetapi saya dan teman-teman yang mengelola festival ini adalah orang-orang lama yang siap mengisi ruang-ruang hiburan di Open Space dan Gambir EXPO Kemayoran,” ujar Clement.

Salah satu keunggulan festival tersebut adalah kolaborasi dengan Visiting Jakarta, platform digital promosi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta.

Melalui kerja sama itu, REMEMBER FEST tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik, tetapi juga pameran kuliner, fesyen, dan kerajinan tangan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Clement berharap REMEMBER FEST dapat berkembang menjadi destinasi wisata buatan baru di Jakarta dengan daya tarik yang lebih luas dibandingkan festival yang pernah digelarnya sebelumnya.