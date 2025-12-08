Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Hadir di 5 Kota, Aice Got You! Jadi Magnet Ekspresi Gen Z & Arena Bakat Baru

Senin, 08 Desember 2025 – 19:11 WIB
Hadir di 5 Kota, Aice Got You! Jadi Magnet Ekspresi Gen Z & Arena Bakat Baru - JPNN.COM
Panggung Aice Got You! Di Yogyakarta. Foto: aice

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi Aice Got You! Panggung Crispymu! sukses digelar di lima kota besar: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya.

Ratusan peserta dari beragam genre dan usia mengikuti kompetisi tersebut.

Aice menilai antusiasme tersebut menegaskan kebutuhan nasional akan ruang ekspresi yang autentik, terutama bagi Gen Z.

Baca Juga:

Senior Brand Manager Aice Group, Sylvana Zhong, menyebut kompetisi telah menjadi “laboratorium vital” bagi Gen Z.

“Mereka berani menggabungkan keroncong dengan vibe kekinian atau tarian tradisional dengan kontemporer. Orisinalitas dan ketulusan adalah kunci utama mereka,” ucap Sylvana melalui keterangannya, Senin (8/12).

Kompetisi Jadi Jalur Cepat Menuju Kredibilitas

Baca Juga:

Aice merancang panggung berjalan dengan truk panggung mencolok dan dekorasi mock-up es krim Crispy Balls.

Panggung fisik menjadi ruang komunal yang menyeimbangkan dominasi platform digital.

Kompetisi Aice Got You! Panggung Crispymu! sukses digelar di lima kota besar: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aice  Aice Got You!  panggung Gen Z  pencarian bakat Aice 
BERITA AICE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp