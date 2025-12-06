Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hadir di Alam Sutera, Sambal Bakar Indonesia Berkonsep Modern & Family-Friendly

Sabtu, 06 Desember 2025 – 22:42 WIB
Hadir di Alam Sutera, Sambal Bakar Indonesia Berkonsep Modern & Family-Friendly - JPNN.COM
Sambal Bakar Indonesia (SBI) melakukan ekspansi bisnis dengan meresmikan outlet ke-29 di kawasan kuliner premium Alam Sutera, Tangerang. Foto: dok SBI

jpnn.com, JAKARTA - Sambal Bakar Indonesia (SBI) melakukan ekspansi bisnis dengan meresmikan outlet ke-29 di kawasan kuliner premium Alam Sutera, Tangerang. 

Director of Corporate Communication & Relations SBIG, Benjamin Master A. Surya mengatakan kehadiran outlet terbaru itu bukan sekadar penambahan cabang.

Namun, menjadi langkah strategis SBI untuk memperkuat ekspansi nasional serta menghadirkan inovasi menu.

Baca Juga:

Outlet yang berlokasi di Jalan Kimale No. 37, East Panunggangan, Pinang, Kota Tangerang, Banten itu hadir dengan konsep modern–premium dan family-friendly. 

"Lengkap dengan playground anak, dua ruang VIP, serta area dining luas yang dirancang untuk pengalaman makan keluarga urban. Dibangun di atas lahan ±1.000–1.500 m², outlet ini menawarkan kapasitas lebih dari 150–200 pengunjung," jelas Benjamin dalam acara peresmian outlet ke-29 Sambal Bakar Indonesia, Sabtu (6/12).

Dia menegaskan ekspansi ke Alam Sutera merupakan keputusan yang berdasar pada data dan kebutuhan pasar. 

Baca Juga:

Berdasarkan pemetaan internal, sebagian besar pelanggan outlet Gading Serpong diketahui berdomisili di kawasan Alam Sutera. 

Bahkan, banyak di antaranya yang secara aktif meminta pembukaan cabang baru agar akses kunjungan lebih dekat. 

Sambal Bakar Indonesia (SBI) melakukan ekspansi bisnis dengan meresmikan outlet ke-29 di kawasan kuliner premium Alam Sutera, Tangerang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alam Sutera  Bisnis  ekspansi  ekspansi bisnis  Sosial  Sambal Bakar Indonesia 
BERITA ALAM SUTERA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp