Hadir di ASEAN Dengue Day, Soffell Beri Edukasi Pencegahan DBD

jpnn.com, JAKARTA - Soffell, Enesis Group bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Jakarta, dalam program CSR 'Asean Dengue Day 2026' untuk mendukung upaya promotif dan preventif Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, Enesis Group hadir dalam rangkaian kegiatan roadshow edukasi di SDN 03 & 05 Tanah Tinggi, SDN 20 Utan Kayu Selatan, dan SDN 02 Mampang Prapatan.

Program ini menghadirkan edukasi interaktif mengenai Gerakan 3M+, yaitu Menguras, Menutup, Mendaur Ulang, serta pentingnya melindungi diri dari gigitan nyamuk melalui penggunaan lotion antinyamuk Soffell.

Serta memperkuat Gerakan 3M+ upaya mendukung target Indonesia Zero Dengue Death 2030.

Dengan mengusung tema “Indonesia Pionir Gerakan Bebas Dengue di ASEAN”, inisiatif ini diwujudkan melalui edukasi interaktif di beberapa sekolah dasar di Jakarta untuk membangun budaya pencegahan DBD sejak dini.

Untuk itu, Enesis Group menghadirkan solusi perlindungan diri yang praktis dan efektif.

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Soffell, yang telah dikenal sebagai penolak nyamuk dalam bentuk lotion dan spray, menawarkan perlindungan hingga 8 jam. Formulanya tidak membuat kulit kering, tidak lengket di kulit, dan memiliki aroma yang lembut, sehingga nyaman digunakan sepanjang hari.

Kehadiran Soffell di tengah masyarakat menjadi pelengkap penting dalam upaya pencegahan DBD. Gerakan 3M+ membersihkan lingkungan dari sarang nyamuk, sementara perlindungan diri melindungi tubuh dari gigitan nyamuk yang membawa virus dengue. Keduanya disebut saling melengkapi.