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JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Hadir di Banyumas, Program Speling Layani Ratusan Warga Periksa Kesehatan Gratis

Sabtu, 04 Juli 2026 – 19:16 WIB
Hadir di Banyumas, Program Speling Layani Ratusan Warga Periksa Kesehatan Gratis - JPNN.COM
Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Klinik NU Medika Cilongok, Kabupaten Banyumas pada Sabtu, 4 Juli 2026 mendapat sambutan antusias dari warga. Foto: dok Pemprov Jateng

jpnn.com, BANYUMAS - Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Klinik NU Medika Cilongok, Kabupaten Banyumas pada Sabtu, 4 Juli 2026 mendapat sambutan antusias dari warga.

Ratusan warga nampak mengantre dengan tertib untuk memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Layanan itu ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Layanan ini melibatkan dokter spesialis dan tenaga kesehatan di Kabupaten Banyumas, termasuk dokter tenaga kesehatan dari RSUD Prof. Margono Soekarjo Banyumas.

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Salah seorang warga, Naimatul, mengaku sengaja datang untuk memanfaatkan layanan rontgen paru. Menurutnya, program Speling sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

"Sangat terbantu, karena sedang flu jadi mau rontgen paru," ujarnya saat menunggu antrean.

Dalam kunjungannya, Taj Yasin menyapa warga yang sedang mengikuti pemeriksaan sekaligus meninjau berbagai layanan kesehatan yang tersedia di Klinik NU Medika Cilongok.

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Beberapa layanan yang dikunjungi antara lain poli umum, poli gigi, rawat jalan, pemeriksaan gula darah, kolesterol, serta layanan penunjang kesehatan lainnya.

Menurutnya, kehadiran Program Speling merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendekatkan layanan kesehatan spesialis kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan, sehingga warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pemeriksaan medis.

Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Klinik NU Medika Cilongok, Kabupaten Banyumas pada Sabtu, 4 Juli 2026 mendapat

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TAGS   Jawa Tengah  Program Speling  kesehatan  Banyumas  Taj Yasin 
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