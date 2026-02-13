Hadir di Batulicin, Hotel 88 Bidik Pelaku Bisnis dan Wisatawan

jpnn.com, BATULICIN - Waringin Hospitality Hotel Group (WHHG) resmi membuka unit terbarunya, Hotel 88 Batulicin, yang mulai beroperasi pada Februari 2026.

Hotel ini berlokasi di Tanah Bumbu, kawasan yang dikenal sebagai pusat bisnis dan logistik di Kalimantan Selatan.

Pembukaan hotel ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akomodasi di Batulicin, seiring pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Kehadiran Hotel 88 Batulicin diharapkan menjadi pilihan baru bagi pelaku bisnis maupun wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut.

Corporate Director of Marketing WHHG, Metty Yan Harahap, menyampaikan bahwa Batulicin memiliki posisi strategis dalam perekonomian regional.

Batulicin merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, khususnya sebagai jalur logistik dan industri.

"Kehadiran Hotel 88 diharapkan dapat mendukung kebutuhan akomodasi yang layak dan profesional di kawasan ini,” ujarnya.

Hotel ini dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, seperti lobi representatif, restoran, serta ruang pertemuan yang dapat digunakan untuk kegiatan bisnis maupun acara sosial.