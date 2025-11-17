Hadir di COP30, PTPN IV Tunjukkan Transformasi Sawit Rendah Emisi Lewat POME

jpnn.com, JAKARTA - Subholding PTPN IV PalmCo menjadi salah satu wakil sektor perkebunan yang tampil di Paviliun Indonesia pada Conference of the Parties ke-30 (COP30) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Belém, Brasil.

Kehadiran PalmCo menandai peran strategis industri sawit dalam agenda dekarbonisasi nasional, khususnya melalui pengembangan energi terbarukan berbasis limbah sawit.

PalmCo membawa tiga proyek karbon yang masuk dalam daftar 40 Proyek Karbon Indonesia yang ditawarkan kepada komunitas global. Ketiganya ialah Biogas Cofiring POME di Lubuk Dalam—yang telah memperoleh sertifikasi Sistem Perdagangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)—serta dua proyek yang tengah menuju sertifikasi, yaitu PLTBg Pasir Mandoge dan Biogas Cofiring Sei Tapung.

Melalui proyek-proyek itu, limbah cair kelapa sawit (POME) diolah menjadi energi terbarukan yang dapat langsung mengurangi emisi gas rumah kaca.

Selain menampilkan proyek, perwakilan PalmCo juga menjadi pembicara secara daring pada sesi Dialogue Session – Carbon Connection for Climate Action, yang mempertemukan pengembang proyek karbon Indonesia dengan calon pembeli internasional.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan komitmen Indonesia menuju target Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat.

"Komitmen untuk memperkuat aksi iklim nasional dan bekerja sama dengan berbagai negara dalam penurunan emisi berbasis sains," ungkap Hashim dikutip, Senin (17/11).

Hashim juga menyoroti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Waste to Energy dan Perpres Nomor 110 Tahun 2024 tentang Nilai Ekonomi Karbon sebagai fondasi pembentukan pasar karbon domestik.