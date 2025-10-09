Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Hadir di Experience Macao Mega Sale Jakarta, SJM Resort Tampilkan Pengalaman Tourism+

Kamis, 09 Oktober 2025 – 00:51 WIB
Hadir di Experience Macao Mega Sale Jakarta, SJM Resort Tampilkan Pengalaman Tourism+ - JPNN.COM
SJM Resorts, S.A. (SJM) ikut berpartisipasi pada acara Experience Macao Mega Sale yang digelar Macao Goverment Tourism Office (MGTO). Foto: SJM Resort

jpnn.com, JAKARTA - SJM Resorts, S.A. (SJM) ikut berpartisipasi pada acara Experience Macao Mega Sale yang digelar Macao Goverment Tourism Office (MGTO) di Gandaria City, Jakarta, pada 9–12 Oktober 2025.

Pada acara itu, SJM Resort menghadirkan booth dan berbagai aktivitas interaktif yang menarik.

"SJM menampilkan kekayaan pengalaman “Tourism+” dari Makau dan ragam perjalanan istimewa yang ditawarkan untuk masyarakat Indonesia, wisatawan, pelaku industri pariwisata, hingga media," tulis SJM dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/10).

Baca Juga:

SJM dikenal dengan koleksi restoran pemenang penghargaan dan chef ternama.

Mereka menawarkan fine dining kelas dunia hingga jajanan kaki lima khas lokal.

Makau menyuguhkan perjalanan gastronomi yang tak terlupakan.

Baca Juga:

Robuchon au Dôme di Grand Lisboa Macau mempertahankan 3 Michelin Stars selama 17 tahun berturut-turut.

The Eight, dengan 2 MICHELIN Stars, menawarkan interpretasi modern masakan Kanton dan dim sum.

SJM Resorts, S.A. (SJM) ikut berpartisipasi pada acara Experience Macao Mega Sale yang digelar Macao Goverment Tourism Office (MGTO).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SJM Resort  MGTO  Kuliner  Pameran  K-pop 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp