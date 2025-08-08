Hadir di FiFest 2025, BAZNAS Sediakan Layanan ZIS hingga Produk Mustahik Binaan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menghadirkan booth layanan konsultasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), produk usaha mustahik binaan, serta penjualan kaos Palestina, pada gelaran Filantropi Indonesia Festival (FiFest) 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, M.Si., menyampaikan, kehadiran BAZNAS di FiFest merupakan upaya memperluas edukasi dan layanan ZIS kepada masyarakat, serta memperkenalkan hasil pemberdayaan ekonomi dari mustahik binaan.

“Di booth ini, BAZNAS menyediakan layanan konsultasi ZIS, memamerkan produk-produk binaan mustahik dari berbagai daerah, hingga penjualan kaos bertema solidaritas Palestina sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan,” ujar Rizaludin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/8).

Dia menjelaskan, layanan konsultasi ZIS yang disediakan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk berkonsultasi langsung dengan tim profesional BAZNAS mengenai perhitungan zakat, mekanisme pengelolaannya, hingga pilihan saluran penyalurannya.

Selain itu, lanjutnya, berbagai produk dari program pemberdayaan mustahik seperti kerajinan tangan, makanan olahan, hingga produk fashion hasil pelatihan dan pembinaan BAZNAS, turut dipamerkan dan dijual kepada pengunjung.

“Kami sengaja menampilkan produk mustahik agar masyarakat melihat bahwa zakat yang dikelola secara profesional dan amanah mampu mengubah penerima menjadi pemberi, dari mustahik menjadi muzaki,” jelas Rizaludin.

Ia menambahkan, dalam kegiatan ini BAZNAS juga mengusung semangat solidaritas global dengan menjual kaos bertema Palestina, di mana hasil keuntungannya akan didedikasikan untuk bantuan kemanusiaan di Gaza dan wilayah konflik lainnya.

“Penjualan kaos Palestina ini merupakan bagian dari kampanye kemanusiaan yang terus kami gaungkan. Ini menjadi bagian dari filantropi Islam yang tak hanya menjangkau lokal, tetapi juga solidaritas global,” ujarnya.