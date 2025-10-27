Hadir di FinEXPO 2025, KrediOne Dukung Peningkatan Literasi & Inklusi Keuangan di Jatim

jpnn.com, SURABAYA - KrediOne berpartisipasi dalam FinEXPO 2025 Surabaya, sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pelakuindustri jasa keuangan.

Mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” kegiatan yang berlangsung pada 23–26 Oktober 2025 di Tunjungan Plaza, Surabaya ini menjadi bagian penting dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025.

Agenda ini mempertemukan regulator, pelaku industri, dan masyarakat untuk bersama-sama memperluas akses terhadap layanan keuangan formal dandigital secara inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat inklusi keuangan nasional, KrediOne telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp9,7 triliun hingga September 2025 kepada jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Masyarakat perlu memahami, mengelola, dan memanfaatkan layanan pindar secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, KrediOne hadir sebagai platform pinjaman daring yang berfokus pada kebutuhan finansial masyarakat melalui layanan keuangan yang sehat, berdampak, dan berkelanjutan,” kata Kuseryansyah, CEO KrediOne.

Dalam FinEXPO 2025, KrediOne menghadirkan booth interaktif yang dirancang sebagai ruang inklusif dan edukatif bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang konsep pinjaman daring yang bijak dan bertanggung jawab, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi dalam transaksi digital.

Melalui pendekatan interaktif, pengunjung diajak mengenal ekosistem keuangan digital yang sehat, dan patuh sesuai dengan ketentuan dan regulasi OJK.

Selain berpartisipasi di kegiatan FinEXPO, KrediOne juga melaksanakan sejumlah kegiatan strategis di Jawa Timur, antara lain audiensi dengan OJK Provinsi Jawa Timur untuk mempererat silaturahmi dan kolaborasi dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat danberkelanjutan.