Hadir di FinExpo 2025 Surabaya, Akulaku Finance Dukung Inklusi Keuangan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan berbasis digital yang merupakan bagian dari Akulaku Group, PT Akulaku Finance Indonesia hadir memeriahkan FinExpo 2025 Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor bertepatan dengan momentum itu pihaknya memperkenalkan Akulaku PayLater sebagai solusi pembiayaan digital yang memberikan fleksibilitas pembayaran secara daring atau di toko o?ine.

“Partisipasi kami dalam FinExpo 2025 merupakan wujud nyata komitmen Akulaku Finance Indonesia dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Perry.

Sebagai salah satu agenda utama dalam peringatan Bulan Inklusi Keuangan, FinExpo 2025 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Surabaya dan wilayah Jawa Timur.

“Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki potensi besar dalam adopsi layanan keuangan digital,” kata Perry.

Booth Akulaku PayLater menghadirkan berbagai permainan dan aktivitas interaktif dengan hadiah menarik, mulai dari merchandise eksklusif hingga doorprize gadget terkini. Pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan dan melakukan registrasi di booth selama acara untuk memperoleh kesempatan memenangkan hadiah tersebut.

“Melalui aktivitas booth dan sesi interaktif, Akulaku Finance Indonesia berupaya memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan Akulaku PayLater, sekaligus memperkuat pemahaman tentang pentingnya transaksi keuangan yang bertanggung jawab,” jelas Perry.

Selain itu, Akulaku berharap bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program inklusi keuangan nasional.